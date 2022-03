Skriniar: “Non sarà come all’andata. Non possiamo sbagliare, serve la vittoria”

Milan Skriniar, difensore dell‘Inter, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida con la Salernitana.

Queste le sue parole: “Sicuramente sarà una partita non facile. Loro lottano per la salvezza, noi per lo scudetto. Dobbiamo entrare con la testa giusta, con attenzione e cercare di vincerla perché è una partita fondamentale dopo alcune gare non fatte bene. Credo che sarà diversa rispetto alla gara d’andata, dove abbiamo dominato, però dobbiamo guardare a noi e pensare a fare bene. Ho fiducia in questa squadra, ma non dobbiamo sottovalutare assolutamente niente e cercare la vittoria e i tre punti dal primo all’ultimo minuto”.

Foto: Twitter Inter