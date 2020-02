Skriniar: “Non è una sfida scudetto, De Vrij è un professionista. Immobile? Per fermarlo dovremo lavorare tutti alla perfezione”

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato all’emittente ufficiale dei nerazzurri e a Rai Sport prima della partita di questa sera contro la Lazio: “Sarà una partita molto difficile, sicuramente diversa dalle altre. In gare del genere dobbiamo dimostrare che squadra siamo e di che livello siamo. Abbiamo recuperato le energie, anche se non c’è stato tanto tempo. Ma abbiamo tanti giocatori forti, non è un problema. Non penso sia una partita scudetto: è una bella partita, diversa dalle altre, e noi dobbiamo dimostrare a che livello siamo. Immobile e Correa? Abbiamo giocato tante partite contro la Lazio, davanti sono forti e noi dobbiamo stare attenti e concentrati. Il ritorno di De Vrij all’Olimpico? Stefan è sereno, è un grande professionista, è forte e su questo non ci sono problemi. Cosa serve per fermare Immobile? Bisogna stare attenti e concentrati: tutta la difesa deve parlarsi, essere aggressiva. Spero di far bene stasera”.

Foto: Inter Twitter