Skriniar: “Mai avuto dubbi, ho sempre voluto venire al PSG”. Spunta il like di Zhang

Milan Skriniar, ha parlato ai canali ufficiali del PSG, raccontando la sua trattativa con il club transalpino.

Queste le sue parole: “Se ho mai temuto che questo trasferimento non sarebbe andato in porto? No, ci ho sempre creduto, anche se ci è voluto molto tempo per farlo. Fin dai primi contatti non c’erano dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi. Durante l’infortunio c’era sempre qualcuno che mi controllava, per sapere come stavo, come mi sentivo. I contatti non si sono mai interrotti, abbiamo parlato molto con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo Luis Campos. Non avevo mai sofferto un infortunio così lungo prima di questo, ma ora è alle spalle e sto bene”.

La notizia è stata riportata dai canali social della Gazzetta dello Sport, dove è spuntato un like (ironico) di Steven Zhang, evidentemente non d’accordo con le parole del difensore.

Foto: Instagram PSG