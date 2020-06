Skriniar: “Il pubblico è la cosa migliore di giocare con la maglia dell’Inter. E Conte…”

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. Questi i passaggi più significativi: “Inter? Non ho dovuto pensarci due volte prima di dire sì ai nerazzurri. Ho immediatamente detto che avrei voluto firmare e ho deciso subito di venire qui, mi piaceva l’idea di giocare nell’Inter. Ci sono un sacco di cose positive: allenarsi tutti i giorni ad Appiano Gentile dove c’è un bellissimo centro sportivo, giocare al Meazza di fronte a una folla così grande. Il pubblico, forse, è la cosa migliore di giocare con la maglia dell’Inter. Conte? Dal suo arrivo ci sono stati molti cambiamenti. Io ho sempre giocato in una difesa a quattro, non ero abituato a un altro sistema. Dal primo giorno ci sono state novità, ma lui ci ha spiegato come fare. Stiamo lavorando duramente per migliorare in ogni aspetto e continueremo a farlo”, le parole di Skriniar.

Foto: Twitter ufficiale Inter