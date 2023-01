Skriniar, il PSG, la firma e la posizione attuale dell’Inter

Milan Skriniar ha deciso di giocare nel Paris Saint–Germain almeno a partire dalla prossima stagione. Diciamo almeno perché ci sono ancora tre giorni (scarsi) di mercato aperto. Skriniar non ha firmato, si è impegnato, anche i muri e i bambini di 4 anni sanno che firmerà. Gli hanno proposto 9 milioni a stagione poi bonus e un ricco premio alla firma, ci ha pensato a lungo e ha detto sì. Non oggi o ieri, ma in tempi non sospetti. Per il nero su bianco bisogna avere un minimo di pazienza, la minima necessaria. La domanda è: ma si può anticipare il trasferimento a gennaio? Dipende dall’offerta e anche (soprattutto) dal fatto che più il tempo passa e più diventa complicato per l’Inter trovare un sostituto all’altezza. Nella ridda di voci più o meno attendibili da stamattina, che rispettiamo quasi tutte, il massimo dell’offerta è di 15 milioni (nel pomeriggio dalla Francia e hanno specificato che l’Inter vorrebbe 20 più bonus), il minimo è 5 più bonus. Vi raccontiamo quanto risulta a noi: un’offerta di 8 milioni base fissa più 5 di bonus, alcuni facilmente raggiungibili. Un rilancio? Il PSG è capace di tutto, ma l’Inter deve prima avere la sicurezza di un sostituto come minimo vicino alle caratteristiche e alle qualità di Skriniar, a prescindere dalla delicatissima situazione attuale.

Foto: Instagram skriniar