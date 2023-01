Skriniar: “Ho firmato per il PSG”. Ma il pre-contratto avrà valore solo dal 1 febbraio. Ora…

Il futuro di Milan Skriniar sarà al ParisSaint-Germain. Non ci sono più dubbi a riguardo, ricordiamo, però, che lui può firmare un pre-contratto a termine di regolamento e l’accordo potrà essere formalizzato a partire dal 1 febbraio. Il difensore slovacco ne ha parlato al portale futbalsfz.sk: “Se ho firmato con il Paris Saint-Germain? Sì, è vero. Ora, però, non posso aggiungere ulteriori dettagli: sono in attesa che i due club trovino un accordo”. Ora si tratta di capire se il PSG arriverà ai 20 milioni richiesti dall’Inter entro martedì, giorno in cui si chiuderà la sessione di calciomercato invernale.

Foto: Instagram skriniar