Skriniar: “Ho dolore alla gamba. Domani torno a Milano e valuterò l’entità del problema”

Milan Skriniar ha lasciato il ritiro della Slovacchia per un problema a una gamba. Il difensore oggi si è recato presso l’hotel che ospita il ritiro della Slovacchia e, intervistato da futbalsfz.sk, ha parlato del suo problema alla schiena. “Ho un dolore che arriva fino alla gamba. Non potrò aiutare la squadra contro il Lussemburgo e la Bosnia. Sono venuto oggi solo per salutare i ragazzi, auguro loro buona fortuna e continuerò con le cure. Torno a Milano mercoledì. Mi consulterò col dottore sulle prossime terapie in modo che possa tornare in forma il prima possibile e possa essere completamente carico”.

Foto: twitter Euro 2020