Skriniar: “Finalmente sono dove volevo essere. Ho lavorato duro per riuscirci”

Durante l’intervista concessa ai microfoni ufficiali del Paris Saint-Germain, Milan Skriniar, ha così parlato dei suoi primi mesi in Francia: “Mi sento davvero bene, finalmente sono dove volevo essere. Ho lavorato duro per riuscirci”.

Sulle richieste di Luis Enrique: “Abbiamo un modo di giocare in cui vogliamo la palla, vogliamo controllare la partita. Come stile è ideale, se hai tu il pallone l’avversario deve correre per provare a recuperartela e non può attaccarti. Mi piace”.

Sul rapporto con Marquinhos: “Parla anche italiano, ci siamo capiti dal primo giorno. Per me è uno dei migliori difensori al mondo e non lo dico perché ci gioco insieme, lo pensavo già prima. Comunque andiamo molto d’accordo ed è ottimo”.

Sulle differenze tra la Serie A e la Ligue 1: “La grande differenza è che qui ci sono tanti giocatori forti fisicamente, veloci. In Serie A c’è più tattica, qui è un uno-contro-uno tra giocatori solidi, difficile da gestire. E quando le altre squadre affrontano il PSG sembra la loro finale dei Mondiali. Dobbiamo essere pronti, siamo una delle squadre migliori del mondo”.

Infine, sui tifosi: “Certo, sentiamo il loro sostegno e riceviamo energia ogni partita. Ci hanno applauditi anche quando abbiamo perso col Nizza, è bello giocare di fronte a loro”.

Foto: Twitter Paris San Germain