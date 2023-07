Skriniar: “Ero in contatto con il PSG da un anno, voglio rimanere qui a lungo”

Milan Skriniar, difensore del PSG, ha rilasciato un’intervista a Le Parisien. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Sono orgoglioso di far parte di questo club, spero di rimanere qui a lungo. Tutti sanno cosa vuole ottenere la società e stiamo lavorando per questo. Quando ci sono stati i primi contatti con il club? L’anno scorso, nonostante i lunghi tempi non ho mai perso le speranze, Parigi è sempre stata la mia prima scelta. Ora sono pronto, il problema fisico è alle spalle: non ho mai sofferto così tanto in vita mia”.

Foto: Twitter PSG