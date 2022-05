Skriniar: “Era importante arrivare sul 2-2 all’intervallo. Grande reazione, complimenti a tutti”

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato dopo il successo in rimonta contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Abbiamo bisogno die nostri tifosi, soprattutto in partite così. Loro ci danno sempre una mano. Era molto importante arrivare in parità all’intervallo, abbiamo trovato due gol ma non deve succedere di prendere due schiaffi. Complimenti a tutta la squadra per la reazione”.

La vostra reazione dice quanto siete forti.

“Sappiamo sempre reagire, anche quando andiamo sotto. Mancano due partite, dobbiamo andare anche oltre le nostre possibilità”.

Ora siete primi: che farete nelle prossime 48 ore?

“Ci godiamo questa vittoria e poi prepariamo la finale di Coppa Italia. Vedremo che farà il Milan”.

Foto: Twitter Inter