Skriniar: “È stato semplice scegliere il PSG, è uno dei club più forti al mondo”

Milan Skriniar, nuovo acquisto del Paris Saint-Germain, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club. Queste sono state le sue dichiarazioni, riportate da Fcinternews.it: “Sono molto contento di essere qui e far parte di questa grande famiglia. I ragazzi sono fantastici, vecchi e nuovi, come tutto lo staff che lavora vicino al club. Sono contento, qui è tutto perfetto: il centro sportivo è incredibile, mai visto nemmeno in tv un centro così. Il PSG è uno dei club più importanti al mondo, che cresce ogni anno, con grandi giocatori e un grande allenatore che vuol giocare un bellissimo calcio. E’ stato semplice fare questa scelta”.

Poi ha proseguito parlando del suo primo giorno al PSG: “Molto bello, con compagni nuovi molto carini con me. Io ovviamente visto che parlo italiano ho parlato più con Verratti, Donnarumma e te ma se vogliamo ci capiamo con tutti”. E sui compagni di reparto: “C’è la giusta competizione nel ruolo, sono ragazzi fantastici e grandi campioni. Staff tecnico? Sono molto bravi, vogliono giocare un calcio fatto di possesso palla che a me piace tanto. Dobbiamo lavorare tanto ma facciamo tutti ciò che il mister chiede”.

Infine, sui tifosi: “Sono tanti in ogni parte del mondo, che ci aspettano sempre per salutarci o fare foto. Questa è una cosa bellissima, poi sono sempre presenti in ogni partita. Sono una parte importante del club”. E sulla Ligue 1: “Campionato molto fisico, dove il PSG è sempre favorito quindi tutti vogliono giocare con grande motivazione. Non sarà per niente facile, dobbiamo arrivare il prima possibile alla migliore forma fisica”.

Foto: Twitter Paris San Germain