Skriniar dopo l’operazione: “Grazie ai compagni per avermi regalato la qualificazione in semifinale”

Milan Skriniar stamane si è operato alla schiena in Francia, come riportato dai canali ufficiali nerazzurri.

Il difensore, tramite il proprio account Instagram, ha voluto mandare un messaggio ai compagni e alla squadra per il sostegno e averli regalato la semifinale di Champions.

Queste le sue parole: “Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l’infortunio subito nella partita di andata contro il Porto. Ieri, d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto ad un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirò una breve riabilitazione per poter riprendere l’attività agonistica”.

Foto: twitter Uefa