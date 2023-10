Skriniar delude, la stampa francese lo demolisce

Non possiamo dire che fin qui Milan Skriniar sia stato un acquisto azzeccato per il Paris Saint-Germain. Certo, c’è ancora tempo, ma la stampa francese ha già demolito l’ex Inter. Al punto che secondo l’Equipe “di questo passo Skriniar diventerà un serio problema per il PSG”. Skriniar ha incassato la totale fiducia di Luis Enrique che ha assolutamente puntato su di lui anche se con risultati altalenanti. Il crollo difensivo in casa del Newcastle ha acceso i riflettori su Skriniar e da parte dei media francesi non sono state parole dolci…

Foto: Twitter Paris Saint Germain