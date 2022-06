Skriniar-de Ligt-Romagnoli-Bremer-Koulibaly: la partita si gioca così

Il grande giro dei difensori centrali si può sbloccare presto. Partiamo da Skriniar: l’Inter aspetta che il Paris Saint-Germain faccia lo scatto decisivo per arrivare almeno ai 65 milioni più bonus, una cifra congrua rispetto agli 80 milioni inizialmente chiesti. Quella di de Ligt è una storia che va seguita con estrema attenzione, il Chelsea è molto forte ma non escluderemmo altri inserimenti (per esempio il Manchester City). Alla fine vincerà chi riuscirà a mettere sul tavolo la cifra più vicina ai 120 milioni circa della clausola, possibilmente senza contropartite tecniche.

Una situazione che consentirebbe alla Juve di alimentare il mercato in entrata, a partire da Zaniolo. Se l’Inter ha puntato da mesi e mesi Bremer per sostituire Skriniar (il brasiliano del Torino ha dato la precedenza al club nerazzurro), la Juve vorrebbe Koulibaly per sostituire eventualmente de Ligt. Ma Koulibaly è dentro un discorso molto più importante e delicato: per il Napoli e soprattutto per Spalletti, passaggio indispensabile per la seconda stagione del tecnico di Certaldo sulla panchina azzurra. Intanto, Romagnoli aspetta ancora: il Fulham gli ha offerto quattro milioni a stagione, lui vorrebbe la Lazio e prenderà ancora qualche giorno di tempo.

Foto: Twitter Inter