Skriniar: “Da quando ho detto al club che non ero d’accordo con i loro termini per il rinnovo, sui media sono comparse cose false”

Milan Skriniar dal ritiro della Slovacchia si è espresso così sul mancato rinnovo con l’Inter. Le sue parole: “Da quando ho detto al club che non ero d’accordo con i loro termini per il rinnovo del contratto, sui media sono cominciate ad apparire cose non vere. Mi ha colpito ed è stato difficile anche per la mia famiglia. Certo, lo capisco, perché fa parte del lavoro, ma se qualcuno prende una decisione che non piace a qualcuno, viene subito preso di mira. Sono arrivati ​​tutti i tipi di insulti, quindi è stato difficile, soprattutto per la famiglia. Ho sempre cercato di dare il massimo per la squadra. Ho lottato e provato. Sfortunatamente, è arrivato un infortunio che mi ha messo da parte. È un peccato non aver subito l’operazione prima perché avrei potuto essere disponibile prima”.

Foto: Instagram skriniar