Skriniar: “C’è voluto un secondo per dire sì al PSG. Non ho mai smesso di allenarmi. Mi sento al 100%”

Ai canali ufficiali del PSG, ha parlato Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter, ufficializzato questa mattina dal club parigino.

Queste le sue parole: “Gli ultimi mesi non sono stati facili per me; ero infortunato, avevo un problema alla schiena ma ora mi sento davvero bene. Ho giocato due partite con la Slovacchia (a giugno durante le qualificazioni europee, ndr), quindi sono pronto. Da quando ho superato l’infortunio non ho smesso di allenarmi, quindi sono al 100%, forse anche di più”.

Scelta facile: “Quando un club come il Paris Saint-Germain vuole ingaggiarti, devi prendere rapidamente una decisione. So che è una delle migliori squadre al mondo, ci è voluto solo un secondo”.

Pressione: “C’è sempre pressione quando arrivi in un club come il Paris Saint-Germain. La sento un po’, ma mi sento pronto, pronto a far parte di questo grandissimo club. Mi piace la pressione, cerco di essere sempre pronto”.

Foto: twitter PSG