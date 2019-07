Skriniar: “All’Inter sta nascendo qualcosa di importante”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar ha parlato del precampionato dell’Inter e di come il lavoro di Conte stia iniziando a dare i suoi frutti: “Abbiamo fatto bene anche contro il Psg, dopo la Juventus. Si inizia a vedere qualcosa della nuova Inter. Non meritavamo la sconfitta, abbiamo avuto molte più occasioni per fare gol, nel primo tempo si è visto un bel calcio e questo è positivo. La squadra c’è, preferisco giocare partite difficili con avversari di alto livello, così puoi renderti conto dei miglioramenti. Sono amichevoli fondamentali per noi. Rispetto a Spalletti è cambiato il sistema difensivo, ora giochiamo a tre e lì dobbiamo migliorare, ma ci stiamo lavorando. Conte ci sta spiegando tutto in modo chiaro e questo è importante, siamo in crescita. Dobbiamo continuare a seguire i principi di gioco dell’allenatore. Sta nascendo qualcosa di importante, con il mister abbiamo capito che possiamo crescere individualmente, ci ha portato entusiasmo. Godin è un grande campione, non si può pensarla diversamente, ci darà una grande mano, ne sono certo. Siamo cresciuti rispetto all’inizio della preparazione, nella partita con la Juventus, una delle squadre più forti d’Europa, abbiamo giocato bene, poi ci siamo ripetuti con il Psg. Questo ci riempie di fiducia, vuol dire che anche in vista della Champions League possiamo giocarcela alla pari con tutti. Non ho dubbi”.

Foto Twitter Inter