Skriniar: “Adesso voglio aiutare la squadra, non c’è stato nessun problema per la convocazione”

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, nel pomeriggio di oggi ha raggiunto il ritiro della Slovenia dopo i problemi delle Asl che avevano messo in difficoltà i club italiani con i calciatori che rischiavano di non poter rispondere alle convocazioni delle proprie nazionali. Queste le parole del centrale rilasciate Futbalsfz.sk: ” Non ho fatto caso alle voci, ho parlato con il club dopo l’Atalanta e mi hanno detto che non c’era nessun problema. Anche gli altri compagni hanno risposto alle rispettive chiamata. Non so da dove venissero queste informazioni, io non ne so niente. Covid-19? Adesso penso ad aiutare la squadra, mi sono allenato anche da solo in casa. Poi ho iniziato ad allenarmi con la squadra lentamente e ho giocato la prima partita dopo aver superato il virus.”

Foto: twitter Inter