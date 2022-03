Skriniar: “Abbiamo dimostrato che l’Inter c’è. Usciamo a testa alta. Ora testa a campionato e Coppa Italia”

Milan Skriniar, difensore dell‘Inter, ha analizzato l’eliminazione dei nerazzurri, dopo il successo per 1-0 sul Liverpool.

Queste le sue parole a Mediaset: “Ci dispiace per l’eliminazione ma siamo usciti a testa alta, ci abbiamo creduto dall’inizio alla fine. Siamo passati in vantaggio, poi purtroppo è arrivata l’espulsione che ovviamente ci ha compromesso l’ultima parte della partita dove potevamo sperare di trovare il secondo gol. Se c’era il secondo giallo? Non lo so, io ero lontano e non lo so dire. Ma quando ha estratto il cartellino era sicuro, subito ha cacciato il giallo dopo l’intervento”.

De Vrij e Brozovic infiortunati: “Spero non sia nulla di grave, sono giocatori importantissimi. Ora abbiamo campionato e Coppa Italia e dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili. Oggi abbiamo fatto vedere che l’Inter c’è, una gara come quella di stasera ci farà crescere”.

Foto: Twitter Inter