Skrabb: “Balotelli è un tipo strano. Inseguiva la gente per dar fuoco ai capelli”

Simon Skrabb, ex calciatore del Brescia, descrive la sua esperienza come compagno di squadra di Mario Balotelli, che ha incontrato proprio in quella stagione 2019-20 al Brescia.

Queste le sue parole a Expressen: “Quando sono arrivato a Brescia parlavo solo inglese e mi hanno affidato Balotelli come interprete, quindi siamo stati diverso tempo insieme perchè lui mi spiegava tutto.. I primi tempi sono stati incredibili, ho debuttato contro il Milan, la Finlandia si è qualificata all’Europeo, il Brescia stava andando anche abbastanza bene, anche se eravamo nelle zone basse di classifica ma non così in difficoltà. Poi è arrivato il Covid ed è cambiato tutto. Mario è un tipo strano, mi ha dato l’impressione di essere un bravo ragazzo ma col lockdown è un po’ sparito. Nel primo periodo era come un capitano della squadra poi si è visto poco. Inseguiva la gente con accendino e lacca per dargli fuoco ai capelli, non sapevi mai cosa potesse combinare”.