Skorupski salva su Quarta al 94′, reti inviolate tra Fiorentina e Bologna. Si va ai supplementari!

Si va ai supplementari! Non bastano i tempi regolamentari per sancire la semifinalista tra Fiorentina e Bologna. Una partita aperta che vive di azioni da una parte e dall’altra. La prima occasione della gara è per i viola con la conclusione di Kayode che costringe Skorupski all’intervento e a deviare il pallone sopra la traversa. Ma la miglior palla gol della prima frazione di gioco è del Bologna con un grande spunto in area di rigore di Joshua Zirkzee che si libera dalla marcatura di Milenkovic, ma la sua conclusione pizzica la traversa prima di spengersi sul fondo. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco al Franchi. Partono meglio i rossoblu nella ripresa, grazie alla spinta della catena di destra composta da Posch e Orsolini. Italiano inserisce Nzola per aumentare il peso in attacco, ma pochi minuti dopo l’ingresso in campo dell’angolano Beltran è obbligato al cambio dopo un brutto colpo al volto. In pieno recupero la Fiorentina sfiora il vantaggio all’ultimo pallone giocabile dei tempi regolamentari: Maxime Lopez ci prova dal limite, carambola di deviazioni che diventa un pallone invitante per Martinez Quarta che ci prova di testa, ma Skorupski salva tutto e manda la gara ai supplementari.

Foto: Instagram Fiorentina