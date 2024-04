Skorupski salva due volte il Bologna. È 0-0 all’intervallo con il Frosinone

Non si sblocca il risultato allo stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Bologna. Padroni di casa che sono i primi a farsi vedere nella metà campo avversaria, dopo appena cinque minuti: bella palla a rimorchio di Valeri per l’inserimento a rimorchio di Reinier, il cui tiro viene murato in calcio d’angolo da Lucumi. Al 9′ è Cheddira a divorarsi il gol del vantaggio: Calafiori sbaglia tutto servendo involontariamente l’attaccante marocchino col suo retropassaggio. Bravo Skorupski a respingere la sua conclusione. Poco prima della mezz’ora è ancora l’estremo difensore polacco ad essere decisivo, compiendo un’ottima parata su un colpo di testa di Okoli, sugli sviluppi di un corner. La reazione felsinea è affidata ad un tentativo dalla lunga distanza di Orsolini, facilmente bloccato da Turati. Al 37′, è Lucumi a provarci con un’incornata che termina di poco a lato.

Foto: Instagram Bologna