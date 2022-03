Skorupski: “Ho come obiettivo le 300 gare in Serie A, me ne mancano 99. L’Italia è la mia seconda casa”

Bfc Week, il magazine settimanale del Bologna Calcio, ha intervistato il portiere rossoblù Lukasz Skorupski.

Queste le parole del polacco: “Quando sono in Italia mi sono dato l’obiettivo di giocare 300 partite in Serie A, me ne mancano 99, penso di potercela fare!”

L’esordio con la Juve: “Non sentivo tanto l’importanza di una partita che con un po’ più di tempo ho capito meglio (Roma-Juve). Quel giorno non mi sentivo molta pressione addosso e giocai bene, peccato però per il risultato perché perdemmo per 1-0”.

Sulla gara di Salerno: “Non mi piace molto parlare di me, perché preferisco che mi giudichi dall’esterno chi ne ha le competenze. Ad ogni modo abbiamo guadagnato un punto in una partita difficile e vogliamo continuare sul questa strada anche domenica contro il Torino, ma sappiamo che non sarà una gara semplice”.

Sull’Italia: “Si, sono molto legato a questa terra. In Italia ho conosciuto mia moglie e ho creato la mia famiglia, penso che resterò qui a vivere. E’ la mia seconda casa”.

Sulla vita a Bologna: “Mi trovo benissimo. Mio figlio è nato e cresciuto qua. Spero di rimanere qua il più a lungo possibile, ma non dipende solo da me. Da parte mia io posso fare del mio meglio, poi per il resto deciderà la società”.

Sulla guerra: “Io penso che la Polonia si stia comportando molto bene con gli sfollati ucraini, ho tanti amici e famigliari che mi mandano foto e pensando al piccolo paese che siamo questo mi rende orgoglioso della mia terra”.

Foto: Sito Bologna