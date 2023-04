Skorupski: “Conosco Milik, sono rimasto centrale ed è andata bene”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski, ha così parlato dopo la sfida casalinga contro la Juventus pareggiata per 1-1: “E’ stata una doppia parata, ma il rigore è stato più difficile. Conoscendo Arek, pensavo che incrociasse ma sono stato centrale fino alla fine. Per fortuna mi è andata bene”.

Poi ha proseguito parlando della sfida con Milik dagli undici metri: “Sui rigori penso che sia 50-50, nel corso della partita credo che sia più difficile per me. Come ho fatto a bloccare il tiro di Milik? Sono sincero, non lo volevo bloccare. Mi è rimasta sul petto ed è andata così. Ci siamo scambiati la maglia, abbiamo parlato e gli ho detto che siamo apri e che ci vediamo alla prossima”.

Infine, su Thiago Motta: “Secondo me è stata una grande chiamata del Bologna. E’ un allenatore bravissimo, con lo staff lavoriamo duro e credo che sto crescendo a livello di mentalità. Penso che sto anche migliorando”

