Skorupski: “C’è mancato solo il gol. Quando non si può vincere va bene il pareggio”

Lukasz Skorupski , portiere del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con lo Shakhtar.

Queste le sue parole: “E’ mancato solo il gol, se non si può vincere va bene anche il pareggio. I tifosi sembrano contenti, stiamo migliorando. Sono qui per aiutare la squadra, ho studiato l’avversario sui rigori e sono contento di questo. E’ un punto conquistato da tutta la squadra, adesso pensiamo al campionato per la prima vittoria”.

Ti aspettavi questa partita di personalità? “Siamo una bella squadra, ci sono tanti giovani e qualche giocatore d’esperienza. E’ stata una grande partita di personalità”.

Quanti rigori vuoi parare? “Posso anche non parare i rigori, per me l’importante è vincere”.

Foto: Instagram personale