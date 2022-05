Skorupski: “Buon punto in un campo difficile. Spero Mihajlovic esca presto e torni con noi”

Lucas Skorupski, migliore in campo nel pari odierno con la Roma, ha parlato a Dazn di come il Bologna si sia ritrovato dall’assenza per malattia di Mihajlovic. I felsinei come riferisce il polacco si sono stretti intorno al proprio allenatore: “Ho vissuto una situazione simile in famiglia, spero esca presto e torni con noi. Sicuramente è contento, abbiamo fatto un buon punto in un campo difficile, sarà contento. Mi ringrazierà per le parate? Non lo fa mai, però lo fa con lo sguardo (ride, ndr)”.

FOTO: Instagram Skorupski