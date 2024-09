Siviglia, vicinissimo il trasferimento di Ocampos al Monterrey. Depay tra i possibili sostituti

Nelle prossime ore, Lucas Ocampos potrebbe diventare un nuovo giocatore del Monterrey, firmando un contratto triennale. La notizia è riportato dal quotidiano spagnolo AS, che racconta di un accordo tra il Siviglia e il Club messicano raggiunto intorno ai 7 milioni di euro. Lucas Ocampos lascia quindi il Club in cui ha trovato la consacrazione definitiva, arrivando a vincere due Europa League da assoluto protagonista. AS racconta, inoltre, che per sostituire l’ex Milan, il direttore sportivo Orta starebbe pensando ad colpo pirotecnico: Memphis Depay, svincolato di lusso che ha terminato da poco la sua avventura all’Atletico Madrid.

Foto: Instagram Ocampos