Siviglia, recuperati Ocampos e Suso

Buone notizie per Josè Luis Mendilibar, in vista della semifinale di ritorno di Europa League contro la Juventus potrà contare sui recuperi di Ocampos e Suso. Le due vecchie conoscenze della Serie A erano alle prese con una serie di problemi muscolari negli ultimi giorni. Assenza scongiurata dai due calciatori con il rientro in gruppo nell’ultimo allenamento effettuato, per il tecnico ora c’è da decidere se mandarli in campo da subito o farli partire dalla panchina.

Foto: Ocampos Twitter Siviglia