Siviglia, principio d’accordo con Isco. Il comunicato

Sarà il Siviglia la prossima squadra di Francisco Alarcon Suarez, al secolo del calcio Isco. Lo annuncia la società andalusa mediante i propri profili di comunicazione, spiegando come ci sia un principio d’accordo con il centrocampista ex Real Madrid, svincolato dallo scorso 30 giugno. L’affare sarà ufficiale dopo il superamento delle visite mediche: “Il Sevilla FC ha raggiunto un accordo di principio con il giocatore Francisco Román Alarcón Suárez, noto nel calcio come Isco (Benalmádena, Málaga, 21 aprile 1992) per il suo arrivo come terzo acquisto del Sevilla FC per la stagione 2022/23. L’attaccante è già a Siviglia da lunedì per sottoporsi alle visite mediche. Se tutto va bene, firmerà il contratto per le prossime due stagioni. Dopo aver mosso i primi passi nei club della costa di Malaga, quando aveva solo 14 anni, il Valencia CF lo ha notato. Già in giovane età ha fatto il salto al Valencia Mestalla, mentre il suo debutto ufficiale con la prima squadra è arrivato in una partita di coppa contro il Logroñés. Nella stessa stagione, 2010/11, ha partecipato a due partite di Champions League e una di LaLiga con la squadra del Che.Nell’estate del 2011 si è trasferito al Málaga CF, che ha pagato la sua clausola rescissoria e con il quale, nella sua prima stagione, ha giocato 32 partite di campionato -cinque gol- e tre in Copa del Rey. Aiuta la squadra bianconera a raggiungere la sua prima classifica per la Champions League, in cui l’anno successivo gioca dieci partite segnando tre gol. Completa l’opera nel 2012/13, partecipando praticamente a tutte le partite di campionato, con 37 presenze e nove gol. Tale è il suo impatto nel calcio spagnolo che, a soli 21 anni, firma per il Real Madrid .Nella sua prima stagione ha infatti disputato 53 partite -32 nella Liga Santander, 12 in Champions League e nove in Copa del Rey- con un record finale di undici gol e nove assist. È stato l’anno – oltre che della sua prima Champions League – anche della sua prima Copa del Rey”.

Foto: Instagram Siviglia