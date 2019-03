Siviglia, il presidente Castro rivela: “Lavoriamo al ritorno di Monchi, contatti positivi”

Il Siviglia è al lavoro per il ritorno di Monchi, corteggiato anche dall‘Arsenal. Il dirigente spagnolo, dopo l’addio alla Roma, potrebbe riabbracciare il club andaluso considerato che il posto da direttore sportivo si è appena liberato: Caparros infatti è il nuovo allenatore in seguito all’esonero di Machin. A rivelarlo è il presidente Pepe Castro, intervenuto così in conferenza stampa: “Da oggi Caparros non è più direttore sportivo. La nostra opzione per il ruolo è di prendere il meglio e il meglio è Monchi. Abbiamo già trattato con lui e abbiamo ottime sensazioni. Ci serve un direttore sportivo e presto avremo notizie da Monchi. Le conversazioni con Monchi sono state molto positive”.

José Castro: "El Sevilla Fútbol Club necesita ahora un director deportivo y hemos buscado al mejor. Y el mejor es Monchi. Nuestras conversaciones van bien con él. Las conversaciones han sido muy receptivas".#vamosmiSevilla pic.twitter.com/Xs9xv2ZdUl — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 15, 2019

Foto: Twitter ufficiale Roma