Siviglia: la delusione Rony Lopes potrebbe tornare in Francia

Rony Lopes potrebbe tornare in Francia. Infatti, il brasiliano con passaporto portoghese è stato il grande fallimento della campagna acquisti di Monchi, e potrebbe lasciare il Siviglia la prossima estate. Lopes non è stato messo sul mercato invernale perché i regolamenti FIFA impediscono a un giocatore di giocare nella stessa stagione in tre club diversi: infatti, lui ha debuttato la prima giornata di Ligue 1 con il Monaco, per poi passare al club andaluso. Secondo il portale”Footballdemarseille”, l’Olympique de Marseille sarebbe molto interessato al calciatore.