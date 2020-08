Conte è la tua notte: un trofeo con l’Inter per scrivere la storia

Mancano ormai poco meno di 24 ore alla sfida che potrebbe dare tutto un altro sapore alla stagione dell’Inter e del suo allenatore, Antonio Conte. Dieci anni dopo Madrid infatti, i nerazzurri potrebbero tornare a vincere un trofeo importante, seppur in un palcoscenico diverso da quello della Champions. Il tecnico del Siviglia, Lopetegui, ha promesso battaglia pur riconoscendo le qualità dell’Inter, mentre Antonio Conte ha avvisato: per scrivere di nuovo la storia bisognerà avere più fame degli spagnoli, che questa coppa la conosco bene avendola alzata ben cinque volte. Squadra che vince (e arriva in finale) non si cambia: questo il mantra dei nerazzurri che dovrebbero confermare l’undici della vittoria contro lo Shakhtar, con la coppia Lautaro-Lukaku a guidare il collaudato 3-5-2; Lopetegui schiererà il 4-3-3, con l’ex Inter Banega tra i tre dietro il tridente Suso- En Nesyri-Ocampos, anche se quest’ultimo è in dubbio per qualche problema fisico dell’ultim’ora.

Queste le probabili formazioni:

Siviglia (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui

Inter (3-5-2): Handanovic, Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez, Lukaku. All Conte

Foto: Uefa