Siviglia in campo con una maglia speciale per Sergio Rico “Vamos, estamos contigo”

“Vamos Sergio. Estamos contigo“. Il Siviglia ha appena fatto il suo ingresso in campo alla Puskas Arena di Budapest per effettuare il riscaldamento prima della finale di Europa League contro la Roma con una maglia speciale dedicata al suo ex portiere Sergio Rico, ricoverato in terapia intensiva dopo una brutta caduta da cavallo nei giorni scorsi.

Foto: Instagram Siviglia