Siviglia, in arrivo Agoumé

Lucien Agoumé ha sciolto le riserve e andrà al Siviglia. Il centrocampista fino a poche ore fa era vicino al trasferimento al Marsiglia di Rino Gattuso, ma in mattinata – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – è arrivata la svolta: nessun accordo tra il giocatore e i francesi, con il club andaluso che è tornata in pole position. Adesso, il centrocampista classe 2002 è pronto a una nuova esperienza lontano da Milano, in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Instagram Agoumé