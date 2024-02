Siviglia: “Gesto osceno di un tifoso del Rayo Vallecano nei confronti di Ocampos”. La nota

Bufera in Spagna. Siamo al minuto 32 di Rayo Vallecano-Siviglia quando un tifoso del Rayo tocca il posteriore di Ocampos, mentre s’apprestava a battere il corner. Di seguito la nota del Siviglia: “Il Siviglia FC si rammarica profondamente dell’incidente accaduto questo lunedì nella partita contro il Rayo Vallecano, in cui il nostro giocatore Lucas Ocampos ha subito un gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di un tifoso locale. Il Siviglia FC spera che vengano prese le misure adeguate. che caratterizza il regolamento affinché tali comportamenti non si ripetano su un campo di calcio, e questo è stato trasferito alla Liga. Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo ad essere il miglior campionato del mondo”.

Foto: Sito Siviglia