Sissoko: “La Juventus è una squadra forte e compatta, ma giocheremo per vincere”

Moussa Sissoko, centrocampista del Nantes, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Europa League da disputare contro la Juventus all’Allianz Stadium. Alcune parole del trentatreenne: “Siamo motivati, siamo carichi. Non è una gara come le altre, per tutti noi è una sorta di debutto domani. Siamo di fronte a una squadra di tutto rispetto, è una gara importante e dovremo giocare per vincere. Dobbiamo entrare in campo con concentrazione e con questa convinzione. Siamo abbastanza tranquilli: abbiamo visto in questi mesi dei cambiamenti positivi, vogliamo cavalcare quest’onda. Dovremo dare tutto in campo, essere pronti a fare di tutto. Giocheremo per vincere. Non dobbiamo prendere gol, cercheremo di traghettare i meno esperti in una serata così importante ma siamo pronti a imparare gli uni dagli altri. Siamo un gruppo, pronti a misurarci con la Juventus”.

Juventus: “Troviamo una squadra importantissima davanti, ci sono dei Nazionali italiani, francesi e di altre squadre: sono avversari temibili, starà a noi entrare in campo concentrati, attenti, senza farci prendere alla sprovvista. L’immagine che abbiamo della Juventus è una squadra forte, compatta, ma abbiamo cercato di studiarne le falle, visionando i video, analizzando i loro punti di forza e di debolezza”.

Foto: Instagram ufficiale Sissoko