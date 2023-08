Sirigu sulla Fiorentina: “Se ha bisogno di me, io ci sono. Firenze mi ha lusingato”

Dalle pagine del Corriere dello Sport, Salvatore Sirigu è tornato a parlare degli ultimi due club in cui è stato, Napoli e Fiorentina. Attualmente è svincolato, ma sta continuando ad allenarsi in attesa di trovare una sistemazione. Sulla Fiorentina: “Se ha bisogno di me, io ci sono. La società e i compagni non mi hanno mai abbandonato. Ho trovato grande umanità, sono grato a tutti. Anche ora lavoro al Viola Park”. “Firenze – continua il portiere – mi ha lusingato. Ho avvertito entusiasmo, mi sono divertito tantissimo”. Poi, sul Napoli: “Non mi sono pentito di averlo lasciato. Sono stato benissimo, è stato un onore condividere lo spogliatoio con ragazzi eccezionali a cui rinnovo i miei complimenti”.

Foto: Instagram Fiorentina