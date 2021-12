Sirigu striglia il Genoa: “Forse ognuno di noi non sta dando il massimo. Nel derby mi aspetto risposte positive”

Le sue parate: “10 parate tra cui 4 decisive da record? Sì, ma se avessimo fatto punti sarebbe stato davvero record. Così non serve a nulla. Mi dispiace per quello che è stato il risultato e per come è arrivato. Non siamo stati in partita e non li abbiamo messi in difficoltà. Certo, è difficile venire qui e giocare contro la Juve. Ma avevamo il dovere di provare a metterli in difficoltà. Hanno avuto davvero tanti spazi”.