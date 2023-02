Sirigu: “Lascio Napoli con dispiacere. Ma la Fiorentina è un club importante e la città bellissima”

Salvatore Sirigu, nuovo acquisto della Fiorentina si è presentato oggi in conferenza stampa ai giornalisti. Il portiere viola ha parlato del motivo per cui ha scelto Firenze: “È spuntata questa possibilità, ci abbiamo riflettuto ed è sembrata la miglior cosa per il momento. Lascio Napoli con dispiacere, mi sono trovato bene, ma significa anche quale valore abbia la Fiorentina”. Successivamente Sirigu ha parlato dell’obiettivo Conference League: “La competizione può essere esaltante, si è visto con la Roma, dobbiamo assolutamente pensare di dare il 100%”. Il calciatore in seguito ha parlato della possibilità di venire a Firenze già precedentemente: “In passato ci sono stati pensieri, la società è importante e la città bellissima. A volte scegliere è più facile…”

Foto: Instagram Fiorentina