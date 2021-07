Sirigu: “Godiamoci questa vittoria, tanti vorrebbero essere al nostro posto. Video motivazionale? Ecco come è nata l’idea”

Salvatore Sirigu , fresco vincitore del titolo di Campione d’Europa, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato alcuni retroscena relativi alla finale vinta dall’Italia contro l’Inghilterra. “Quando non giochi hai due strade: o aspetti il tuo turno in silenzio, oppure cerchi di essere prezioso in altro modo. Prima della finale ho mandato un messaggio spero toccante, ma anche libero e positivo. Giochiamocela con il sorriso perché è un privilegio esserci, ho detto. E ancora: siamo arrivati fin qui, non può che andare in un certo modo. Avevo ragione. Video motivazionale? È cominciata quasi per caso, alla vigilia della gara con la Turchia. Ci stavamo cambiando e non sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Ho scritto alcune frasi sul telefono, le ho salvate. E poi ho deciso di inviarle. Cosa c’era scritto? Veniamo da un anno e mezzo durante il quale il calcio non è stato più lo stesso, per noi è già una vittoria entrare in uno stadio con i tifosi. Ricordiamoci che uniti si è più forti, e che più si è uniti e più si è forti. E godiamocela, perché tanti vorrebbero essere al nostro posto”.

Poi sul colloqui con Donnarumma prima dei calci di rigore. “Resterà per sempre un segreto tra me, lui e Meret, un altro giovane serio e sereno. Io sono più vecchio, mi ascoltano. Gigio ha umiltà e testa sulle spalle, perciò mi piace: i calciatori passano, gli uomini restano”.

FOTO: Twitter Vivo Azzurri