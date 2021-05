Sirigu: “Eravamo una squadra malata, non pronta per Giampaolo”

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari e la conseguente salvezza dei suoi ottenuta contro la Lazio:

Perché siete arrivati a fare questa stagione?

“Credo che dall’anno scorso, abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto dopo il 7-0 con l’Atalanta. Poi entrare in campo è diverso, non vuoi prendere gol e ti subentra la paura nelle gambe. Non reagivamo ed è quello che ha portato all’esonero Mazzari. Da lì è iniziato: prima entravamo in campo con un atteggiamento diverso, è arrivata la pandemia e quando il campionato è riniziato abbiamo capito che dovevamo salvarci. Poi non abbiamo avuto il tempo materiale e noi non eravamo una squadra pronta per Giampaolo, eravamo una squadra malata che andava curata. Siamo sempre stati aggressivi, abbiamo cercato di cambiare gioco ma serviva cambiare la testa. La prima parte di stagione è stata difficile, ci siamo guardati e abbiamo iniziato a pensare da piccola soprattutto quando hai giocatori di qualità ma abituati a un’altra dimensione”.

Il rigore?

“Ciro mi ha detto che è scivolato, è uno che ha sempre una scusa pronta, ma con lui ti deve andare bene”.

