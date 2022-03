Sirigu: “C’è stato un cambio di rotta, ma la situazione è critica. Blessin ha portato una nuova mentalità”

L’ennesimo pareggio questa sera del Genoa, arrivato sul difficile campo di Bergamo. Queste le parole di Sirigu al termine del match: “La storia la stiamo scrivendo adesso, dobbiamo solo pensare al presente. C’è stato un cambio di rotta, questo è merito di tutti e sicuramente di un allenatore che ha portato una nuova mentalità. Merito anche di chi si mette a disposizione. Siamo in una situazione critica però e ci dobbiamo provare. Dobbiamo essere cattivi in ogni zona del campo, è quello che stiamo facendo. Oggi potevamo segnare così come prendere gol e perdere, sono partite aperte e piacevole giocarle. Sono momenti che si vivono spesso in una carriera, mi dà la carica giusta”.

FOTO: Twitter Italia