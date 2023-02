Sinistro di Messias: il Milan conduce 1-0 a Monza dopo i primi 45 minuti

Il Milan è in vantaggio 1-0 dopo i primi 45 minuti in casa del Monza. Nel derby, dercide un gol di Junior Messias dopo mezz’ora di gioco. Un bel sinistro che il portiere Di Gregorio ha sfiorato ma non è riuscito a deviare al lato. Si tratta del 10° gol in maglia rossonera per l’ex Crotone.

Milan che ha avuto diverse occasioni, approcciando bene la gara, cogliendo un palo con Leao al 19′ (il quarto della sua stagione). Rossoneri che a fine primo tempo sono meritatamente in vantaggio. Si è rivisto anche Ibrahimovic fare riscaldamento, dopo il grave infortunio. Oggi potrebbe arrivare il suo esordio stagionale.

Foto: twitter Lega Serie A