Sinisa, se la Roma non ha voluto mica doveva chiederti il permesso

Sinisa Mihajlovic è una grande allenatore che con le big non ha dimostrato di essere così grande. E che a Bologna ha concretizzato un autentico miracolo sportivo, senza il suo avvento la retrocessione sarebbe stata inevitabile. Mihajlovic non è stato molto carino con la Roma dichiarando che è mancato il coraggio di prenderlo per i suoi trascorsi con la Lazio. Il club giallorosso ha legittimamente fatto delle scelte e ha preferito puntare su un profilo diverso come quello di Fonseca. Quindi Sinisa si è sentito vicinissimo alla Roma, ma soltanto lui, esclusivamente lui. E siccome i matrimoni si fanno in due, se la Roma ha deciso di non prenderlo e di andare su un altro allenatore mica doveva chiedergli il permesso.

