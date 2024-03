Singo sulla sfida con Mbappé di questa sera: “Mi permetterà di testare il mio livello”

Durante l’intervista concessa a Marca, il terzino del Monaco, Wilfried Singo, ha così parlato in vista della sfida di questa sera contro il Paris Saint-Germain, partendo dalla stella dei parigini, Kylian Mbappé: “Kylian è un giocatore speciale che ha tantissima qualità. Per un difensore come me poter affrontare squadre di questo calibro e giocatori di questo livello mi permette di testare il mio di livello. Spero che sia un bel duello in questo senso”.

Infine, sugli obiettivi stagionali: “Io penso di stare bene, ho giocato la maggior parte delle partite come difensore centrale di destra e penso che abbiamo fatto un’ottima metà di stagione, come dimostrato dal terzo posto in Ligue 1. Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi, dobbiamo rimanere concentrati e continuare a consolidare questa posizione fino alla fine della stagione. L’obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League”.

Foto: Twitter Monaco