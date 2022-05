Singo sottoposto oggi ad un intervento di addominoplastica: il comunicato

Wilfried Singo è stato sottoposto quest’oggi ad un intervento di addominoplastica, e inizierà la riabilitazione per tornare a essere a disposizione come riporta il comunicato del Torino che recita quanto segue: “Wilfried Singo è stato sottoposto questa mattina a Monaco di Baviera ad intervento di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria dolorosa insorta alcuni mesi fa. L’operazione è stata eseguita dalla Professoressa Ulrike Muschaweck alla presenza del dottor Daniele Mozzone, responsabile sanitario del club. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione”

Foto: Twitter Torino