Singo ristabilisce la parità dopo la rimonta: termina 2-2 tra Torino e Cremonese

A chiudere la ventitreesima giornata di Serie A è toccato a Torino e Cremonese. I granata (noni con trenta punti) affrontano i grigiorossi (ultimi con otto punti). Dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, gli uomini di Juric devono accontentarsi del pari in seguito alla rimonta ospite. Bene il Torino nella prima frazione di gioco che, con Sanabria, trova il meritato vantaggio su calcio di rigore. Nella ripresa, invece, sale in cattedra la squadra guidata da Ballardini che trova il momentaneo 1-1 al 54′ con Tsadjout. Al 74′ arriva la rimonta dei lombardi, Valeri trova la rete con un bel tiro da fuori area: non ha potuto nulla il portiere Milinkovic-Savic. Un vantaggio che dura appena cinque minuti, poiché al 79′ Singo ristabilisce la parità: l’esterno ivoriano approfitta dell’assist di Miranchuk per portare la partita sul 2-2 finale. Nel recupero Carnesecchi salva il risultato positivo con un’ottima parata sul colpo di testa di Sanabria.

Foto: Twitter ufficiale Torino