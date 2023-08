Singo all’Atalanta e Soppy al Torino: lo scambio è sempre più indirizzato

È sempre più indirizzata la trattativa tra Atalanta e Torino per lo scambio tra Wilfried Singo e Brandon Soppy (più conguaglio in favore dei granata). L’Atalanta punta forte Singo, ha incontrato l’agente del calciatore e ha già l’accordo con il Torino per un’operazione da 7 milioni di euro più il cartellino di Soppy, che nell’ultima stagione non ha trovato molto spazio con Gasperini. Singo ha già dato la disponibilità al trasferimento all’Atalanta. Adesso per la fumata bianca manca solo il via libera definitivo di Soppy che vorrebbe maggiori rassicurazioni sul suo impiego in granata.

Foto: Instagram Singo