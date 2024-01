Sindaco Udine: “Proporrò di conferire a Maignan la cittadinanza onoraria”

Con un video su Instagram, Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, ha parlato della vicenda Maignan e degli insulto razzisti per il portiere del Milan.

Queste le parole del sindaco in un video social: “La nostra è una città di tutti: Udine non è razzista. Per questo ho invitato personalmente Maignan a Udine per realizzare, insieme a Fondazione Milan, iniziative concrete per la lotta alla discriminazione. Proporrò anche al consiglio comunale di conferire al portiere la cittadinanza onoraria. Il Friuli è una terra accogliente e anche l’Udinese Calcio è da sempre una squadra multiculturale e inclusiva. Questi valori non possono essere umiliati da persone accecate dal razzismo con gesti che condanniamo fermamente”.

Foto: Instagram Milan