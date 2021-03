Sindaco Milano: “L’Inter deve chiarire la posizione sul nuovo stadio”. La risposta: “Parole irrispettose e offensive”

Scoppia la querelle tra i sindaco di Milano, Giuseppe Sala e l’Inter per la questione nuovo stadio Meazza. Il primo cittadino di Milano, ad una domanda in merito allo stadio, aveva affermato in mattinata che non ci saranno evoluzioni fino a quando l’Inter non chiarirà il suo futuro.

E’ arrivata dura la risposta del club nerazzurro al sindaco con un comunicato ufficiale.

Questo il testo: “FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato. Troviamo le dichiarazioni del Sindaco di Milano offensive nei confronti della Proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del Club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano. Se dovesse essere confermato che l’Inter e la Proprietà non sono gradite all’attuale amministrazione, sapremo prendere le decisioni conseguenti”.

Foto: Sito comune Milano